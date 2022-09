Türi vallas elav Lepp on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala. Varem on ta töötanud Ollepa raamatukogus ja juhtinud viis aastat Suure-Jaani raamatukogu. Lisaks on Lepp olnud Võhma gümnaasiumi õpetaja.