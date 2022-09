Arhitektuurivõistlusega selgub Türi linna uus nägu

Vallavalitsus korraldab arhitektuurikonkurssi programmi «Hea avalik ruum» käigus ja seda programmi kureerib Eesti arhitektide liit. Kogu tulemustega seonduva teabe esitab liit Türi vallavalitsusele pärast konkursi lõppu, 14. septembril. Seetõttu pole ka vallavalitsusel veel teavet, kui mitu arhitektuurikavandit konkursile esitatud on. «Kui tõesti peaks juhtuma nii, et konkursile ei laeku ühtegi tööd, siis tuleb see kuulutada läbikukkunuks, kuid praegu pole alust seda ette karta,» lausus Türi vallavanem Ele Enn. «Ootame tulemused ära ja meie oleme optimistlikud, et laekub mitmeid häid töid, mille seast on keeruline valikut teha.»