Järvalaste abil loodud uued gripivaktsiinid aitavad tõbe ennetada

Perearst Ingrid Aldi sõnul on gripp tõsine viirushaigus, mille vastu tuleks end igal võimalusel vaktsineerida.

Eelmisel nädalal jõudsid Eestisse esimesed uued gripivaktsiinid, mis on peagi apteekides ja perearstikeskustes manustamiseks valmis. Vaktsiinide usaldusväärsust suurendab kahtlemata tõsiasi, et nende loomisel on aluseks võetud ka ravimiuuringus osalenud järvalaste terviseandmed.