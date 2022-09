Oma lemmiku poolt saab hääletada premiumliiga.ee lehel ning hääletus kestab 15. septembri hilisõhtuni. Ilusaimale tabamusele on auhinna välja pannud Ramirent Eesti.

Augustikuu ilusaima värava kandidaadid tulevad viiest erinevast klubist. Virgo Vallik mängib Pärnu JK Vapruses ääreründajana. Denis Dedetško on JK Narva Transi keskkaitsja. Brent Lepistu on Tallinna FCI Levadia kapten ja Konstantin Vassiljev ning Henrik Pürg pallivad Tallinna FC Flora ridades. Nikita Ivanovi näol on tegu noore ja andeka Tallinna JK Legioni ründemehega.