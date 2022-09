Ajateenijad lõpetasid baaskursuse ja vandusid Eestile truudust

„Sõduribaaskursus on enda intensiivsete klassitundide ja metsalaagritega olnud ääretult kurnav, aga see-eest ka põnev. Poleks uskunud, et nende loetud nädalate jooksul on võimalik omandada nii palju teadmisi ja neid kohe ka erinevates elulistes situatsioonides kasutada,“ ütles mereväe ajateenija reamees Karl Markus Kõrm. „Kiirelt sain selgeks, mida rohkem oled ise valmis panustama, seda rohkem on ka võimalusi end igakülgselt arendada.“