Olustvere Mõisas näeb novembris kuus korda Albert Einsteini viimase armastuse tõehetke

“Kahevaatuselises draamas avaneb XX sajandi geniaalseima teadlase viimase veerandi isiku- ja tööelu. Mida hakata peale teadlase vastutusega või selle piiri äratajumisega, milleni võib sinu rahumeelne avastus viia, kui oled täiesti tahtmatult selle koletise puurist lahti lasknud? Kuidas olla, kuidas käituda siis, kui džinn on pudelist väljas ning teadlased ei suuda seda enam tagasi panna?” ütles lavastaja Peeter Tammearu ning lisas, et "Pole väga kuulda, et riigimehed võtaksid praegu kuulda teadlaste, suurte maailmavaimude või kultuuri- ja kunstiinimeste arvamust selle koha pealt. See on aga see, mille üle minu meelest peaks praeguses maailmas teravalt mõtlema. Einstein unistas ülemaailmsest valitsusest, mis selliseid relvi kontrolliks.