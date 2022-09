Paide otsib uued teatritegijad avaliku konkursiga

Paide muusika- ja teatrimaja direktori Martha-Beryl Graubergi sõnul on avaliku konkursi eelduseks kindlustunne teatri linnapoolse rahastuse osas. “Pean oluliseks, et Paide linn teatri asutajana tagaks rahalised vahendid teatri uue koosseisu töötasudeks ja esimeste loominguliste töödega alustamiseks,” ütles Grauberg.

Linnapea Eimar Veldre sõnul toetab linn teatri tegevust järgmise nelja aasta jooksul kindla summaga, mille kohta oodatakse heakskiitu volikogult. “Tagame baasraha, et muusika- ja teatrimajas tegutseval teatril oleks kindel seljatagune,” ütles Veldre. Linnapea sõnul on kindlustunde oluline osa ka see, et teatri töö tulemusel väljaspool linnaeelarvet kaasatud sihtotstarbelised toetused lisanduvad asutuse eelarvesse ja linn asutajana selle võrra omaosalust ei vähenda.