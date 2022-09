Ilmub heategevusmark „Terve Eestiga vähi vastu!“

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi selgitas, et tegemist on väga erandliku, heategevusliku margiga, mida Eestis on varasemalt välja antud vaid vähestel kordadel. Margi müügist saadud summaga toetatakse Eesti Vähiliidu tegevust vähiennetuse ja varajase avastamise läbiviimisel.

„Tervis on meie kõige suurem vara ja heategevusmargiga soovime toetada ennetustegevusi võitluses vähi vastu,“ ütles Mart Mägi. „Kutsun kõiki üles andma oma oluline panus postmarki ostes. Postmargi ostuhind on 1,90 eurot ja sellest 1 euro läheb annetuseks ning 90 sendine mark sobib Eestis saatmiseks!“

Margi kujundaja on Indrek Ilves ja trükiti trükikojas Vaba Maa. Margi trükiarv on 25 000 tükki. Postmark ja esimese päeva ümbrik on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris.