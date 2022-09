IIZI partnerüksust asub juhtima Martin Netz

Partneräris enam kui viisteist aastat tegev olnud IIZI Kindlustusmaakler AS on selle aja jooksul teenindanud nii erinevate liisingettevõtete, tanklakettide kui automüüjate kliente.

Fedotovi sõnul sulanduvad täna kindlustusega seotud lahendused aina enam erinevate toodete ja teenustega. „IIZI pikaajaline kogemus ja tugevad lahendused on seotud eelkõige sõidukitega, mistõttu on Martin oma teadmiste, ambitsiooni ja kogemuste pagasiga just õige inimene viimaks ellu ja juhtides erinevaid partnerlahendusi,“ rõõmustab Fedotov.

Martin Netz on varasemalt olnud muuhulgas ka IIZI koostööpartneri rollis, mis aitab hästi mõista, kuidas partneräri dünaamika toimib. „Mind on alati vaimustanud IIZI energia ja soov luua innovatiivseid lahendusi ning soov olla kindlustusmaastikul pioneeriks,“ kiidab kohe ametisse asuv Netz, et see oli ka üheks peamiseks põhjuseks, miks ta soovis just IIZI meeskonnaga liituda.