Enam kui 1500 uut tasemeõppe välistudengit said riiklikud tervitusmaterjalid

Alanud õppeaastal on õpinguid alustanud välistudengite arv väiksem kui eelmisel aastal, siis alustas tasemeõppes õpinguid 1748 välisüliõpilast. Lõplik tänavu Eestisse jõudnud tudengite arv selgub esimeste sügiskuude jooksul. 2021/2022. õppeaastal õppis Eestis kõrgkoolides tasemeõppes kokku 5072 välistudengit.

Tervitusmaterjalide seas on sel aastal trükis „Ellujäämisjuhend rahvusvahelistele üliõpilastele“, mis annab ülevaate Eesti majandusest ja ühiskonnast, infot tervishoiuteenuste ning Eestis töötamise kohta, aga ka Eestis reisimisest ja vaba aja veetmise võimalustest. Samuti said värsked tudengid materjale Erasmus+ võimaluste kohta ning Eestit kui teadusriiki tutvustavat teavet Eesti Teadusagentuurilt.

Haridus- ja Noorteameti Study in Estonia projekti turunduse peaspetsialisti Triinu Lillepalu sõnul aitavad välistudengitele jagatavad tervituskotid oma sisuga luua tunde, et nad on siia teretulnud.

„Meie eesmärk ei ole välistudengeid siia ainult õppima kutsuda, vaid loodame aidata kaasa hea ja ainulaadse kogemuse saamisele, et side Eestiga pärast lõpetamist ei katkeks ning et nad sooviks jätkata töötamist näiteks mõnes kohalikus ettevõttes või teadusasutuses. Oleme kotte jaganud juba aastaid ja saanud toredat tagasisidet kottides leiduva kohta nii sotsiaalmeediast kui tudengitelt otse. Praktilisi Study in Estonia logoga riidest kotte oleme linnas näinud aastaringselt nii mõnegi tudengi õlal,“ lisas Lillepalu.

Tervitusmaterjale jagavad oma välistudengitele kõik ingliskeelsetele õppekavadele tudengeid vastu võtvad Eesti kõrgkoolid – Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikool, Estonian Business School, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu kõrgkool ja Tartu Ülikool.