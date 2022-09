Kuidas säästa küttearvelt 48% - Sindi kortermajade täisrenoveerimise näitel

Kõige selgem kasu on küttearvete vähenemine 48% võrra. Vähem oluline ei ole ka see, et maja on nüüd turvalisem, kuna vahetatud on kõik elektrisüsteemid, paigaldatud on kaamerad ja ka sissesõidu teed ja parkimiskorraldus on korda tehtud. Lisaks on kindlasti positiivne, et kõik majas olevad kommunikatsioonid on töökorras, pole varem esinenud ummistusi, mis samuti vähendavad kulutusi remondile.