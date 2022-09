Juuli eest tasuti 12,5 protsenti rohkem makse kui 2021. aastal samal ajal

Esimese seitsme kuuga on käibemaksu tasutud 1,84 miljardit eurot, mis on 19 protsenti ehk 294 miljonit eurot rohkem mullusega võrreldes. Ettevõtete kogukäibe kasv (18 protsenti) aeglustus juulis I poolaasta keskmise kasvuga võrreldes 9 protsendipunkti, mis tuleneb tugevnenud II poolaasta võrdlustasemest, sealjuures ei suurenenud käive tegevusalades enam nii laiapõhjaliselt kui eelmistel kuudel.

Aktsiiside tasumine vähenes juulis võrreldes eelmise aastaga 1,6 protsenti, kasvu hoiab languses kütuseaktsiisi tasumine. Lisaks juuli tasumise vähenemisele pöördus kütuseaktsiisil langusesse ka kumulatiivne kasv ehk seitsme kuuga on eelmise aasta võrdluses tasutud 1,4 protsenti vähem aktsiisi. Kui sõjategevuse ja hinnatõusu alguses nägime muutuseid eelkõige eratarbijate käitumises ning bensiini tarbimist hakati piirama, siis viimastel kuudel on vähenema hakanud ka diislikütuse kogused, mis peegeldavad ettevõtluse majandustegevuses toimunud muutusi. Kui esimeses kvartalis kaubavedude maht kasvas, siis teises kvartalis on kaubavedude maht pöördunud 12 protsendisesse langusesse. Eriti suures languses on rahvusvahelised kaubaveod, mis vähenesid teises kvartalis veidi vähem kui poole võrra aasta taguse ajaga võrreldes. Laondus- ja veondussektoris püsivad käibed endiselt kasvus, kuid kasvutempo on aeglustumas. Mootorikütuste müügi vähenemine on üldine ning vaid Valga maakonna diislikütuse jaemüük püsib kasvus. Valga puhul ei konkureeri diislikütuse hind mitte ainult Eesti siseste tanklatega vaid hinda mõjutavad ka Valka kütusejaamades kehtivad hinnad, mistõttu võib sealne müüdav diislikütus olla soodsam. Juulis vähenes mootorikütuste müük 7,8 protsenti võrreldes aasta varasemaga, sealhulgas vähenes diislikütuse müük 7,7 protsenti ja bensiini müük 8,2 protsenti.