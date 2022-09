Eesti muusikaidul täitus miljon makstud sekundit

„Meie platvormi üks eripäradest on läbipaistvus nii kuulaja kui ka artistide jaoks, mis tähendab, et kuulaja raha läheb ainult nendele artistidele, keda ta päriselt kuulab. Seega need artistid, keda Fairmusis ühes kuus kuulatakse, saavad ka õiglaselt tasustatud,“ selgitas Fairmusi kaasasutaja, muusik ja trummar Reigo Ahven.

Fairmusi platvormi enim kuulatud lugude edetabeli tipust leiab nii tuntuid kui vähemteada lugusid. Kõige rohkem on kuulatud Toe Tagi hitti „Legendaarne“, sellele järgneb Nublu, Gameboy Tetrise ja Raul Ojamaa lugu „Paraadna“. Lisaks leiab kolme enim kuulatud lugude seast ka Joel Remmel Trio loo „Õunamahlategu“. Samas aga augustis kuulasid Fairmusi kasutajad kõige rohkem Voldemar Kuslapi lugu „Oktoobrikuu“ ja Kukerpillide pala „Muinasjutt“.

„Vaadates, kui erinevad on igakuised enimkuulatud lugude tabelid, võib väita, et Fairmusi kasutajad tõesti naudivad meie platvormi mitmekülgset muusikavalikut. On suur rõõm, et kuulajad on leidnud tee ka arhiivimuusika juurde,” rääkis Ahven.

Kuigi Fairmus võib esmapilgul tunduda suurte voogedastusplatvormide sarnane, eristab seda lisaks läbipaistvamale tasustamise süsteemile ka lokaalsele muusikale fokusseeritus. Seetõttu on platvormil hetkel kättesaadav peaasjalikult kohalike autorite looming, kusjuures paljusid artiste ja kollektiive, näiteks Ultima Thulet, saab eksklusiivselt kuulata vaid Fairmusi rakenduses. Lisaks on Fairmus sõlminud lepingu ka Eesti Rahvusringhäälinguga, et saada arhiividest kätte muusikat, mis on olnud – ja on ka endiselt – Eesti kuulajate jaoks väga olulisel kohal. Juba praegu on Fairmusis olemas üle 2000 rariteetse salvestuse alates 50ndatest, näiteks saab rakenduses kuulata nii Jaak Joalat, Silvi Vraiti kui ka Eesti Raadio Laste Laulustuudio lastelaule.