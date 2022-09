Linnameeskond lähenes kolmandale kohale

Linnameeskonna lähikonkurent Nõmme Kalju sai viimases mänguvoorus viiendal kohal olevalt FC Kuressaarelt 0:0 viigi, aga Paide tabeli viimaselt Pärnu Vapruselt 2:1 võidu, nii et Kalju teenis juurde punkti ja Paide kolm punkti. Olgu öeldud, et neljandal kohal olev Paide linnameeskond on pidanud ka ühe mängu vähem (27) kui Nõmme Kalju (28).