Sel nädalal stardib Paide ralli

Paide ralli korraldusmeeskonna liige Alari Lunts ütles portaalile rally.ee, et nad on kogu korraldusmeeskonnaga näinud kõvasti vaeva, et tuua tagasi pika ajalooga ja alati põnevust pakkunud legendaarne Paide ralli. „Suurimateks publikumagnetiteks saavad kindlasti olema Paide linnakatse, vanematele rallifännidele ja sõitjatele on kindlasti tuttav Sõpruse auk, mis on tuntud ka kui Kalaoti kurvina ja Rava kiiruskatse lõik, mis läbib Jalgsema küla."