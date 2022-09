Vabatahtlik seltsiline muutis kahe inimese elu

18aastasena hakkas Kristel Koeru hooldekodus elama ühes toas 77aastase memmega. Noori selles majas tookord ei olnudki. Üks ajaleht tegi seega tollase ainsa noore hooldekodu-asukaga intervjuu, mille pealkirjaks oli «Jalutu». Muidugi oli see ilmne liialdus, sest jalad Kristelil ju on, aga kasutada ta neid oma sünniga kaasnenud puude tõttu ei saa. Kristel istub ratastoolis, kuhu teda on Koeru hooldekeskuses juba 27 aastat aidatud.