Tegevusmuuseum täitus väikeste kodu-uurijatega

Tänavune uurimisteema oli «Terves kehas terve vaim». Joosep kirjutas uurimise oma emast pealkirjaga «Minu ema Moonika spordiarmastus». Joosep ütles, et tööd teha polnud lihtne, see tuli esitada käsitsi kirjutatult ja järgida vormistus­nõudeid.

Uurimuse nimikangelane ja kaasjuhendaja Moonika Talviste sõnas, et teeb hea meelega sporti ja liigub ning veab terve pere igale poole kaasa. «Rattaga sõidame, käisime perega koos GPS-kunsti tegemas – kõndisime Paide linnas kujundeid,» lausus ta. «Emal on ikka uhke tunne, et näe, ka minust tahab keegi kirjutada. Oma lapsega koos ikka võtan töö ette ja analüüsin oma tegevusi.»