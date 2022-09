Algamas on uus eurotoetuste periood

„Algaval rahastamisperioodil on suurteks võtmeteemadeks energiasääst, taastuvenergia kasutuselevõtt ning liikumine keskkonnahoidlikuma ja ressursitõhusama majanduse suunas, mis on tänastes oludes eriti aktuaalne. Struktuurifondide toel saame lähiaastatel neis valdkondades jõulisemaid arenguhüppeid teha- kolmandik uue perioodi eelarvest on mõeldud rohepöörde toetamiseks,“ rääkis Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Kadri Tali. „Teine sama oluline eesmärk on Eesti ettevõtete teadus-, arendus- ja innovatsioonivõimekuse kasvatamine ja digitehnoloogiate kasutuselevõtt ning selleks on kavas investeerida 740 miljonit eurot. Panustame sellesse, et Eesti oleks hästi toimiv keskkond nutikate lahenduste loomiseks, mis kasvataksid meie konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja teeksid riigivalitsemise tõhusamaks.“ lisas Tali.