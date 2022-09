Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile kell 8.30, kui Järvamaa haiglas algas esmaspäevane töötajate koosolek, astus kolleegide ette esimest päeva haigla juhatuse liige ja peaarst Külvar Mand. Mand selgitas, et kuna ta on haiglas töötanud aastaid, siis pikalt ennast tutvustama ei pea, kuid lisas, et haiglaga on ta seotud olnud alates 1965. aastast, kui ta just selles majas ilmavalgust nägi. Mand sisendas kolleegidele kindlust, et Järvamaa haigla tegutseb edasi ja mingist kärpimisest ei saa juttugi olla.