Sotsiaalministeerium plaanib haiguspäevade varasema hüvitamise püsivaks muuta

„Haiguspäevade varasem hüvitamine aitab haigestunud inimesel kodus püsida, sõltumata sellest, millise haigusega on tegu. Ta ei pea muretsema, et kaotab seetõttu oluliselt oma sissetulekus. See aitab inimesel ka järjest keerulisemaks muutuvas majanduslikus surutises paremini toime tulla,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Nakkushaigusega kodus püsimine vähendab ühtlasi ka riski, et nakatuvad töökaaslased ning kõik need inimesed, kellega kodust väljas igapäevaselt kokku puutume. Kiidan tänast süsteemi, kus inimene saab haigusraha alates teisest haiguspäevast. Riik on võtnud selles teemas kollektiivse vastutuse, toetan igati selle jätkumist.“