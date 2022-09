Immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis COVID-19 vaktsineerimise soovitusi uueks hooajaks

„Soovitame seni COVID-19 vastu vaktsineerimata inimestel vaktsineerimisega alustada esimesel võimalusel, et viiruste leviku hooajaks jõuaks organismis välja kujuneda immuunvastus ning sellega väheneks risk raskeks haigestumiseks. Samuti soovitame jätkata COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimist esimese ja teise tõhustusdoosiga,“ ütles immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige prof Irja Lutsar. „Eriti oluline on, et juba praegu kaitseksid end vaktsineerimisega kõik üle 60-aastased ja teised mõne kroonilise haiguse tõttu riskirühma kuuluvad inimesed. Samuti on oluline, et vaktsineerimise võimalus jõuaks kõikidesse hoolekandeasutustesse.“