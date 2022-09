Türil ronitakse öösel puude otsas

Türi elamuspargi eestvedaja Sulo Särkinen selgitas, et ööronimised on teistes seiklusparkides üsna tavapärane ettevõtmine. "Meie lihtsalt pole avalikult midagi sellist varem teinud. Küll aga oleme gruppidele soovi korral vastu tulnud ning neid ka hämaras või pimedal ajal rajale lasknud. See on inimestele väga meeldinud ning sealt saime julgust ööronimist ka avaliku üritusena välja kuulutada," sõnas ta.