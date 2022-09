PILT ⟩ Paide kesklinn elab juba rallirütmis

Ettevalmistused reedeseks linnakatseks ja võistluste avamiseks käivad - poodium on E-Piim spordihalli ette püsti pandud (liiklus Aiavilja tänava otsas suletud kuni 18.09 õhtuni) ja ralliauto sellel oma täies ilus.

Ralli avamine reedel kell 17, linnakatse algab samast kohast u kl 17.40. Kõige parem vaatekoht on aga Keskväljakul. Rallitiimide hoolduspark asub Paide muusika- ja teatrimaja parklas ja see on samuti huvilistele avatud.