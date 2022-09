Eesti annetas koostöös Saksamaaga Ukrainale teise välihaigla

Ukrainale antakse pool olemasolevast kaitseväe välihaiglast, mis koosneb kaheksast erifunktsioonilisest meditsiinikonteinerist ning kolmest telgist, kus on operatsioonimoodul, erakorralise meditsiini moodul, intensiivravimoodul, vahemoodul (laborikonteineri, diagnostikakonteineri ja triaažitelgiga), meditsiiniline hoiuruum, sterilisatsioonimoodul ning ressursimoodul. Lisaks annetatakse Ukrainale neli majutusmooduli telki ning sanitaarmoodul, milles on dušid, tualetid ning pesumasinad koos kuivatiga. Haigla suurus tööasendis on ligikaudu 425 ruutmeetrit.

RKIK välihaigla projektijuht Kadi-Kai Kollo ütles, et haiglakonteinerid on tavapärased standardsete merekonteineri mõõtudega (ISO 1CC 20’’). „Väljaõppinud meeskond püstitab haigla ligikaudu ühe tunniga, kusjuures püstitamise kiirus annab meditsiinilise abi ümberpaiknemiseks sõjalises konfliktis väga olulise mobiilsuse. Arvestades, et Ukrainas on erinevatel andmete hävitatud ligikaudu 950 meditsiiniasutust, on selline abi hädavajalik,“ rääkis Kollo.

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülem-arst kolonelleitnant Ahti Varblane ütles, et Ukrainasse saadetud välihaigla kogemuse põhjal on saadud kinnitust, et põhikontseptsioonilt ollakse arendustega õigel teel, just mobiilsuse, modulaarsuse ning juhtimissüsteemi poolest. „Kindlasti vajab täiustamist maskeerimismeetmete süsteem kuna Ukraina konflikt on järjekordne kinnitus, et Venemaa ei jälgi Genfi konventsiooni. Leides meditsiiniüksused muutvad need teisele poolele väärtuslikeks sihtmärkideks,“ lisas kolonelleitnant Varblane.