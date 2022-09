Moosikeetjad katsetavad uudseid retsepte

Ojaste sõnas, et eelmiste aastate konkursid on olnud isegi moosirohkemad ja žürii liikmete lusikale on jõudnud neid üle 20. «Seekordne moosisaak oli noori hindajaid säästev. Lastel oli nii lihtsam oma lemmikut leida ilma, et maitsed keelel segamini läheksid,» märkis ta.