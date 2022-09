Kohalikud autosportlased ootavad kannatamatult Paide ralli starti

Martin Leotoots ütles Lõuna-Eesti ralli järel, et Paide rallit ootavad nad koos Karl-Markus Seiga pikisilmi ja nagu ikka, loodavad seal võidu peale sõita. «Kuna Paidet pole aastaid võistluskalendris olnud, siis usun, et kõigil on võrdsemad võimalused, kui arvestada, et keegi meie klassist pole nendel teedel varem võistelnud,» lausus ta.

Romet Jürgenson lisas, et kõik tema viimased rallid ja trennipäevad on talle sattunud üle 30kraadised ilmad. «Esiteks loodan, et Paide korraldajad on vähe jahedama ilma tellinud,» naljatles ta. «Muidu tuleb kindlasti lahe üritus. Mäletan, kuidas väiksena raja ääres sõitjatele kaasa elasin. Eesmärk on omas masinaklassis esikoha konkurentsis püsida, kuigi tean, et meie klassi on paar kiiret sõitjat lisandumas.»