Järvalane koob valmis erilise seelikukanga

Õnneliku külastajana jõudis 29. juunil ERMi Marite Rikkas. Teda tervitasid ERMi töötajad eesotsas direktor Kertu Saksaga. Õnnitlemisel anti üle ERMi teaduri Reet Piiri koostatud suur rahvarõivaraamat „Rahvarõivas on norm“. Võitja ei pidanud pilku raamatusse oma auhinna valimiseks heitma, sest teadis juba oma rahvarõiva-eelistusi. „Tantsin rahvatantsuansamblis Leigarid ja siin rühmas saavad kõik oma kandi rahvarõivaid kanda. Mina valin Kuusalu rahvarõivad, sest sealt on pärit minu vanavanemad, “ ütles Marite Rikkas. Muidugi on miljones külastaja väga õnnelik ja plaanib auhinnaks just talle ERMi rahvarõivakooli juhendajate poolt valmistatavaid rõivaid kanda au ja uhkusega nii esinemistel kui muudel pidulikel puhkudel.