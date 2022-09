Kooli allüürnikud naudivad miljonivaadet

«Näed, siin üleval on mesi, mis nad korjanud on. Siin keskel, kus kärjel kaaned peal, see on haue. Praegu on seal vastsed sees ja varsti tulevad uued mesilased välja,» selgitab Tiiu Vellama. Taamal on kaheksanda klassi tüdrukud, kes hoolimata kaitserõivastusest taru liiga lähedalt uudistada veel ei julge.

Foto: Kristo Kivisoo