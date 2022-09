Linnajuhid jäid ametisse, kuid murepilved pea kohalt ei kadunud

Enne kui linnavolinikud said neljapäevasel istungil umbusaldusavalduste kallale asuda, astus kõnepulti linnavolinik Alo Aasma ja ütles, et Paide linna raha­seis on sedavõrd halb, et kulusid tuleb veel miljoni euro jagu kärpida.

Foto: Kristo Kivisoo