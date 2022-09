Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Nädalaid tagasi kirjutas Järva Teataja esimese tüübi diabeeti põdevast Paide poisist Rasmusest, kes palus heategevusplatvormi Naerata Ometi kaudu abi uue insuliinipumba ostuks, et pääseda sageli ette tulevatest eluohtlikest olukordadest. Heade inimeste abiga jõudis kampaania septembri alguses eesmärgini. Heategevusplatvormi projektijuht Heiki Lutschan ütles, et kampaania läks korda ja tal on hea meel, et kohalik kogukond ja hoolivad inimesed üle Eesti panid Rasmuse toetuseks õla alla.

* Uudis, et Türile ehitatakse 12 miljoni euro eest kaerajoogitehas, on nii mõnegi järvalase kukalt kratsima pannud, et mis imejook see siis on, et sellele nii suurt tulevikku nähakse. Järva Teataja uuris, milleks kaerajooki kasutatakse, kuidas seda valmistatakse, kuidas see maitseb ja kas see tõesti asendab tulevikus tavalist lehmapiima.