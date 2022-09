Töökad käed ja kiired jalad hoidsid järvalaste maine kõrgel

Päästemaeti nõunik Edit Tammepõld andis teada, et võistlustel osalesid sportlased Järva-, Võru-, Hiiu- ja Harjumaalt ning Pärnumaalt Pärnu-Jaagupi tuletõrjeseltsist. Lisaks tuletõrjesportlastele näitasid oma oskusi ka kutselised päästjad kui ka päästeala noorteringis osalejad.

Tammepõld selgitas, et tuletõrjespordis peavad osavõtjad näitama parimaid tulemusi erinevatel aladel, mis on kõik seotud päästjate tööga. "Nii näiteks võistlevad noored konksredeliga ronimisel õppetorni. Just sellel alal võidutses naiste vanusegrupis Võrumaa neiu Kaisa Kahre ning meeste vanusegrupis Järvamaalt pärit Gert Valdsalu," märkis ta.