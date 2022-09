Tõsisemalt rääkides tõdes Särkinen, et tegelikult neil vedas. Esmakordselt korraldatud ööronimise plaanis nurjata päev läbi sadanud vihm. Ei pea palju mõtlema, saamaks aru, et märgade ja tilkuvate puude all mööda libedaid radu turnida pole just kõige toredam. Aga õhtupoolikul vihmasadu lakkas ning puud ja rajad jõudsid kenasti ära taheneda. "Õhtu oli kuiv, tuuletu ja praeguse aastaaja kohta isegi täitsa soe," rõõmustas Särkinen.