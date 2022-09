Tõukerattaõnnetused toovad kaasa keskmiselt 500-eurose kahjunõude

ERGO kahjukäsitluse valdkonna juht Caterina Lepvalts ütles, et tõukeratas on võrreldes jalgrattaga salakaval sõiduvahend. "Pealtnäha lihtsasti juhitav, kuid tegelikkuses tõsisest traumast vaid ühe käevääratuse või tähelepanematusvea kaugusel," märkis ta.

Lepvaltsi sõnul teevad inimesed vea suhtudes tõukerattasse kui ohutusse mänguasja, millega kukkudes loodetakse pääseda väiksemate kriimustuste ja põrutustega. "Praktika näitab, et traumad on kujunenud ootamatult tõsiseks ja vajavad aina sagedamini ka kirurgilist sekkumist,“ hoiatas ta.

Õnnelikumatel juhtudel piirdub kukkumine kergemate traumadega, sest kukkudes võtavad enamasti esimese põrutuse enda peale käsi või jalg, kuid kindlustuseni jõuavad aina sagedamini ka raskemad pea piirkonna vigastused. „Tõukeratturid satuvad õnnetustesse eelkõige teise sõiduki, tõukeratta või äärekiviga kokku põrgates,“ lisas Lepvalts. „Mida suuremad on kiirused, seda suuremad on ka vigastused ja tõenäosus, et ravi ei piirdu enam kiire arstivisiidiga.“