Peetris ja Järva-Jaanis valmistutakse kevade tulekuks

Järva valla piirkonnajuht Veiko Kurim ütles, et Peetris korraldab krookuste mulda pistmist Getter Klaas ning tal on koos abilistega plaan aleviku ühte käidavamasse kohta ehk endise vallakeskuse juurde maha panna umbes paarsada lillesibulat.

Järva-Jaanis läheb suuremaks istutustööks Coopi kõrval asuvas pargis. See on alevikus üks käidavamaid ja silmapaistvamaid kohti. "Oleme varunud umbes 800 krookuse sibulat, et need mulda pista. Siis peaks olema kevadel ilus seda õitemerd vaadata," lausus ta.