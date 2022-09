Välismaised e-poed jätavad Eestile aastas tasumata 145 miljonit eurot käibemaksu

„Analüüsi esmaseks eesmärgiks oli saada hinnang, millises ulatuses jääb Eestile laekumata käibemaksu, mida välismaised e-poed Eesti lõpptarbijatele suunatud kaupade müügilt peaks Eesti riigile tasuma. Analüüsi teiseks eesmärgiks oli tuvastada põhilised probleemid, mis alalaekumist põhjustavad, ning pakkuda välja lahendused, mis aitaksid probleeme kõrvaldada,“ kommenteeris Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Nüüd teame, et tegemist on märkimisväärse summaga, mis on seni jäänud riigieelarvesse laekumata, ja julgen nimetada, et see on veel konservatiivne.“ Väät lausus, et olukord on samuti põhjustanud kodu- ning välismaiste e-kauplejate ebavõrdse konkurentsisituatsiooni, lisades, et samas on probleemid sisuliselt soravalt lahendatavad.