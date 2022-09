Vanamees kutsub osalema EOK Spordinädalal

„Miš šee maaelu muud on, kui ükš trenn teiše otsa! Hommik tõmbad munad kanašt välja, lõunal tõmbad kaevust välja višši ja ööšel naabrimehe. Aga Špordinädalal panen vunki juurde, šest lapšelapš ütleš, et kui mul olekš šuured šikšpähhid, šiiš olekšin täpšelt nagu Kiivikaš!“ selgitas Vanamees, miks on Spordinädal talle oluline.

„Spordi ja liikumise harjumus on mulle väga oluline. Statistika, mis näitab, et vaid veerand noortest päriselt midagi teeb, on üsna nutune. Noorte jaoks on korvpall, jalgpall, jooksmine võib-olla ainukesed liikumisviisid, aga tegelikult on ju alternatiivseid asju, näiteks parkuur, rulasõit, rulluisutamine, ronimine. Kõik see on ju väga-väga lahe ja need haldavad ennast liikumist ja tervislikku eluviisi. Kui mõni noortest tunneb mind ära ning hakkab minu eeskujul liigutama, siis see äkki aitab,“ ütles Aaslaid.