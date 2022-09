Eesti Raudtee kuulutas välja Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimise hanke

„Hange on mahu mõttes märgiline, kuna selle eesmärgiks on leida partner korraga nii Aegviidu-Tapa-Tartu kontaktvõrgu kui ka veoalajaamade tööprojektide koostamiseks, seadmete tarneks, süsteemide ehitamiseks, kui ka edasiseks hooldamiseks. Projekti ajakava on üsna pingeline, sest pea 200-kilomeetri pikkuse kontaktvõrgu ja mitme veoalajaama ehitamine kahe aastaga on tõsine väljakutse, mis ilmselt eeldab pakkujatelt koopereerumist. Vastasel juhul on meie hinnangul hanke mahtu tähtajaks täita väga keeruline,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juht Andrus Alas.