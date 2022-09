Ukraina pagulastele avatakse kohanemisprogramm, kust saavad tuge ligi 5000 põgenikku

“Uude riiki kolimine kõigutab mõnevõrra igaühe vaimset tasakaalu. Kui inimene on aga pidanud koduriigist lahkuma sunniviisiliselt, seab see vaimsele heaolule erakordselt suuri väljakutseid. Maha tuleb jätta kodu, sõbrad-tuttavad, sotsiaalne staatus. Ometigi on just hea vaimne tervis eduka kohanemise ja lõimumise eeltingimuseks,” ütles Eesti Pagulasabi juhatuse liige ja tugiteenuste juht Anu Viltrop. Ta lisas, et kasutatav kohanemisprogramm „MindSpring” pakub kohanemiseks tõenduspõhiselt tõhusat tuge ning on esmajoones suunatud lastele, noortele ja lastevanematele.