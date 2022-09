Maal elamise päev 2022: Millal hakatakse maaelu kujundama kestlikult?

Maal elamise päeva korraldatakse maal elavatele inimestele ja ka neile, kes alles mõtlevad selle suure elumuutuse peale. Oru kultuurisaalis toimuval avasündmusel saavad sõna kohalikud omavalitsused, maal elavad inimesed jagavad enda maale kolimise ja seal elu alustamise kogemust, maaeluminister Urmas Kruuse ja riigihalduse minister Riina Solman. Paneeldiskussioonis arutlevad Maaelu Edendamise Sihtasutuse juht Meelis Annus, Otepää valla külade ühenduse juht Ivika Nõgel ja riigihalduse minister Riina Solman teemal “Millal me saame “rikkaks” ja eelkõige ettevaatavaks, innovaatliseks ja targaks, et kujundada maaelu kestlikult?”

“Maal elamine ei tähenda enam ammu pendelrännet. Maal elades näed, et võimalused täisväärtuslikuks ja mitmekülgseks eluks on olemas. Meie riigis on suurepärased kohalikud omavalitsused, mis pakuvad elanikule vajalikku. Uued lasteaiad, koolid, elu- ja töökohad, raamatukogud ja kogukonnakeskused. Ka iseendale töökoha loomisel ei pea enam ammu piirduma Eesti suuremate linnadega. Oleme näinud palju edulugusid, kuidas maal elavad pered on loonud enda kodudest oma töökohad,” sõnas Maal elamise päeva peakorraldaja Krista Pegolainen-Saar.

“Oleme viimaste aastate jooksul näinud, kuidas huvi maaelu ja maale kolimise vastu on aina kasvamas. Kuigi põhjuseid selleks on erinevaid, on äärmiselt hea meel, et nii maal elavad inimesed, kohalikud omavalitsused kui ka ürituste korraldajad panustavad sellesse pidevalt ning on võtnud maaelu tutvustamise enda südameasjaks. Maal elamise päev on üks nendest üritustest, mis kinnitab meie inimestele, et maal on tõepoolest väga hea ja mõnus elada,“ tõdes maaeluminister Urmas Kruuse.