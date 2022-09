Algab üle-eestiline töö- ja karjäärimess. Mida põnevat tänavune pakutakse?

23. septembril toimub karjääriseminar, kus fookus terviseprobleemidega inimeste tööle asumisel. Karjääriseminaril on nii ettekandeid Töötukassa toetusvõimalustest kui ka töötajate ning tööandjate kogemuslugusid. Karjääriseminari modereerib Anna Pihl. Seminaril on eesti keeles viipekeele- ja kirjutustõlge ning samuti on kogu seminaril sünkroontõlge vene ja inglise keelde. Seminari saab jälgida ilma registreerumiseta messi lehel ja soovi korral on võimalik ka ise esinejatelt küsimusi küsida.

Seega, tegevust leidub igaühele ja virtuaalse messi juures on suureks plussiks see, et kõike saab teha endale sobival ajal ja kohas. „Kuna üritus toimub nädala sees ning paljud on sel ajal tööl, siis igaüks saab ise valida, mis ajal on tal kõige mugavam messist osa võtta,“ räägib Laas.