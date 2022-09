Börsihai alustab oktoobris

Osalema on oodatud igas vanuses investeerimishuvilised ning osalemine on kõigile tasuta. Eraldi arvestust peetakse parima noore ehk kuni 19-aastase investori leidmiseks, kellele on välja pandud eraldi auhinnad. Lisaks on oodatud mängust osa võtma ka firmade, koolide jm kollektiivide meeskonnad, et leida, kes on klassi parim rahakasvataja või võrrelda, millises firmas töötavad kõige osavamad börsihaid. Meeskonda kuulumist saab märkida mänguportfelli avamisel.