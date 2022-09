Keskkonnateo konkurss kutsub kandideerima

„Igaühe panust on vaja, et meie elukeskkonda hoida ja paremaks muuta. Eesti inimesed teevad igapäevaselt keskkonna heaks midagi – tihti aga peame neid tegusid enesestmõistetavaks ega pane tähele, kui suur on nende mõju ühiskonnale ja keskkonnale. Olgu tegu suur või väike, tänu väärib neist igaüks. Tahame tunnustada neid, kes on ise teinud midagi keskkonna heaks või on loonud võimalusi, et ka teised saaksid ja tahaksid keskkonnasõbralikumalt käituda,“ ütles keskkonnaminister Madis Kallas.