Naiskodukaitse tähistab 20. septembril taasloomise aastapäeva vormikandmisega

“Naiskodukaitsjaid võib iseloomustada kui läbilõiget täiesti tavalistest Eesti naistest,” sõnas Tooming. Naiskodukaitsjate seas on inimesi kõikidelt elualadelt - siin on arste ja õppejõude, treenereid ja kokkasid, õpetajaid, õmblejaid ja müüjaid, õpilasi ja tudengeid, töötuid, muusikuid, erinevaid juhte jne. “Meil kõikidel on erinevad kogemused ja ka pisut erinev maailmapilt, kuid meie põhiväärtused on samad. Hoolimata erinevustest on naiskodukaitsjad usaldusväärseimad sõbrad ja tahtejõuliseimad kaaslased, keda endale soovida. Seega oleks tore oma kaaslastele tööl või koolis näidata - teie kõrval tegutseb naiskodukaitsja,” selgitas Naiskodukaitse esinaine oma üleskutset.