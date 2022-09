Karujahi keeld tühistati – kuidas mõjutab see Eesti aasta looma käpakäiku?

Pruunkaru (Ursus arctos) on Eestis armastatud loom ja tegemist on ka 2022. aasta loomaga. Viimase 15 aasta jooksul on nende arvukus pidevalt kasvanud. “Karu on nüüd jõudnud isegi Hiiumaale, kus pruunkaru polnud kohatud juba aastakümneid,” kommenteerib advokaat Kiik. “Sel aastal aga jäi mõmmik seal jahimeeste rajakaamera pildile ja nüüd pole kahtlust, et hiidlasedki saavad jälle oma karuga uhkustada.”