Orienteerumise tiitlivõistluste medalivõitudele tuli lisa

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu ütles, et külm ja vihmane ilm muutsid võistlusolud veelgi karmimaks ja seadis orienteerujad tõsise katsumuse ette, kus pandi proovile nii orienteerumisoskus, jooksuvõime kui ka külmataluvus.

Naiste põhiklassi raja pikkuseks oli 12,7 km ning kui läbitud oli ligi kümme kilomeetrit, paistis, et kaks erksamat medalit jagavad omavahel Emily Raudkepp (OK Peko) ja Eleri Hirv (OK Võru), kes olid jälitajatest mitme minuti jagu ees. Siis tegi aga Raudkepp ootamatult suure orienteerumisvea, mis viis Eleri Hirve kindla eduga võitjana finišisse ja andis samas jälitajatele võimaluse medaliheitlusse sekkuda. Hõbeda võitiski Kadri Kadakas (SK Mercury, +2.29) ja marulise lõpuspurdiga jooksis end pronksile Sigrid Ruul Järvamaa orienteerumisklubist JOKA, +3.43.