Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmteist aastat varjusurmas olnud Paide ralli näitas eelmisel nädalavahetusel, et üritusel on koht rallirahva ja sõitjate südames olemas. Nii osalejate kui ka pealtvaatajate poolest rohkearvuliseks kujunenud autoralli tõi lisaks mootorimürinale kaasa ka rohkelt elamusi. Ralli üks korraldajaid, Alari Lunts, ütles, et korralduse poolelt kõik sujus. «Kiiruskatsed olid õigel ajal ja ühtki katset seisma ei tulnud panna,» sõnas ta. Samuti pidasid fännid end teede ääres üsna viisakalt üleval ega tekitanud rajakohtunikele suurt peavalu. Luntsi andmetel osteti esialgu üle tuhande rallipassi, mida oli veidi vähem kui nad lootsid, kuid esimese korralduskorra ja vihmase ilma kohta siiski päris hästi. Kõige rohkem rahvast kogunes Paide linnakatsetele, kuhu pääses tasuta. «Sellise rahvahulga üle olime Paides isegi üllatunud,» märkis ta. Luntsi selgitusel ei seadnud korraldajad kõrgeid eesmärke, sest andsid endale aru, et teevad nii suurt rallit esimest korda. «Oleme pigem õpipoisi rollis ja püüame vigadest õppida,» sõnas ta. Seda, kas Paide ralli tuli tagasi selleks, et jääda, ei julgenud Lunts kindlalt veel lubada.