Välisminister Reinsalu osaleb sel nädalal ÜRO Peaassambleel

Välisminister Urmas Reinsalu võtab osa ÜRO Peaassamblee 77. istungjärgu avanädalast New Yorgis, osaledes kümnetel kahepoolsetel kohtumistel ja mitmel Ukrainale keskenduval servaüritusel. Ühtlasi korraldab Eesti koos Valgevene opositsioonijuhi Svjatlana Tsihhanovskajaga servaürituse, mille fookus on kriis Valgevenes ja mõju, mida see avaldab regioonile ja ülemaailmsele julgeolekule. Eesti delegatsiooni juhib peaassambleel president Alar Karis.