Rahvusvaheline Autoliit FIA omistas Rally Estoniale jätkusuutlikkuse kõige kõrgema taseme

Veelgi suurema mõju annab Rally Estonia IT meeskonna poolt 2019. aastast arendatud ja pidevalt täiustuv tarkvara, mille abil on võimalik hallata IT süsteemis kogu korraldusmeeskonda, kuhu rallinädalal kuulub ligi 3500 inimest. Täpsem digiplaneerimine on võimaldanud vähendada sõite Lõuna-Eestisse ja viia paberikasutus miinimumini. Andmed on kasutatavad elektrooniliselt ja välja trükitakse ainult hädavajalikke dokumente. Lisaks eeltoodule on iseenesest mõistetav ja väga olulisel kohal korraldajate jaoks ka jäätmekäitlus, mis on pidevas arenemises eesmärgiga suurendada taaskasutuse ja ümbertöötluse osakaalu maksimumini.