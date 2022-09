Tudengid tutvustavad liiklusohutusalaseid lõputöid

Konverentsile saab registreeruda 26. septembrini ja selle eesmärk on parimaid lõputöid tutvustades kaasata tudengeid uurima liiklusohutustemaatikat nii maal, vees kui õhus.

Eesti liiklusohutuse valdkonna arendamiseks on oluline teadmisi vahetada mitte ainult üliõpilaste ja tänaste praktikute vahel, vaid ka noorte endi ringis, et soodustada nende edasist teadustegevust ja erialalist tööd. Lõputööde konverents pakub võimaluse omavahel tutvuda ja mõtteid vahetada erinevate õppeasutuste tudengitel, kes muidu kokku ei puutuks. Oluline osa konverentsist on ka viimase aasta jooksul läbiviidud liiklusohutuse uuringute tulemuste tutvustamine ning üliõpilastele uurimist vajavate teemade tutvustamine.