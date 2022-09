Kütteperiood algab – kontrollige üle gaasiseadmed

Lisaks tuletab TTJA meelde, et alates 1. märtsist 2021 on kõikides gaasikütteseadmega või gaasiveesoojendiga hoonetes vingugaasiandur kohustuslik. Vingugaasiandur on ainus seade, mis tuvastab vingugaasi. Vingugaasiandur annab häiresignaaliga märku, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Vingugaasiandur tuleb paigaldada vastavalt seadmega kaasas olevale paigaldusjuhendile.